Банк России опубликовал курсы валют на 26 октября

Центральный банк России обнародовал официальные курсы валют с расчетами на 26 октября, сообщает регулятор.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 62,0480 рубля. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,30 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 67,4958 рубля. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,35 процента.

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