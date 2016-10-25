Банк России опубликовал курсы валют на 26 октября
Центральный банк России обнародовал официальные курсы валют с расчетами на 26 октября, сообщает регулятор.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 62,0480 рубля. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,30 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 67,4958 рубля. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,35 процента.
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