Банк России опубликовал курсы валют на 25 октября
Центральный банк России опубликовал курсы валют с расчетами на завтра, 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 62,2349 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,35 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 67,7302 рубля. Стоимость рубля, выраженная в европейской валюте, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,44 процента.
Следующая новость Болезни взрослых начинаются в детстве
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии