Банк России опубликовал курсы валют на 25 октября

Центральный банк России опубликовал курсы валют с расчетами на завтра, 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 62,2349 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,35 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 67,7302 рубля. Стоимость рубля, выраженная в европейской валюте, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,44 процента.