Банк России опубликовал курсы валют с расчетами на 20 октября

Центральный банк РФ обнародовал курсы валют с расчетами на 20 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 62,5841 рубля. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,49 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный регулятором, составляет 68,7674 рубля. Соимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,72 процента.