Банк России опубликовал официальные курсы валют на 19 октября
Центральный банк РФ установил курсы валют с расчетами на 19 октября, сообщает пресс-служба регулятора.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 19 октября, составляет 62,8900 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,42 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 19 октября, составляет 69,2608 рубля. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,14 процента.
Следующая новость НАТО хочет обсудить с Россией безопасность над Балтийским морем
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии