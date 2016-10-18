Банк России опубликовал официальные курсы валют на 19 октября

Центральный банк РФ установил курсы валют с расчетами на 19 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 19 октября, составляет 62,8900 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,42 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 19 октября, составляет 69,2608 рубля. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,14 процента.