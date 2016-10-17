Банк России опубликовал официальные курсы валют на 18 октября

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы валют по отношению к рублю с расчетами на завтра, 18 октября, сообщает регулятор.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 63,1510 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,25 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 октября, составляет 69,3587 рубля. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,02 процента.