Банк России опубликовал официальные курсы валют на 18 октября
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы валют по отношению к рублю с расчетами на завтра, 18 октября, сообщает регулятор.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 63,1510 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,25 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 октября, составляет 69,3587 рубля. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,02 процента.
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