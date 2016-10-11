Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 октября
Центральный банк России опубликовал курсы валют с расчетами на завтра, сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 62,1946 рубля. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,31 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 69,1231 рубля. Таким образом, стоимость рубля по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,87 процента.
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