Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 октября

Центральный банк России опубликовал курсы валют с расчетами на завтра, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 62,1946 рубля. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,31 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 69,1231 рубля. Таким образом, стоимость рубля по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,87 процента.