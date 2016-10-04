Банк России опубликовал курсы валют на 5 октября
Центральный банк России обнародовала курсы валют с расчетами на завтра, сообщает регулятор.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 октября, составляет 62,4323 рубля за один доллар. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,18 процента.
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 октября, составляет 69,7556 рубля за один евро. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущими сутками выросла на 0,70 процента.
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