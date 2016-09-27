Банк России опубликовал курсы валют на 28 сентября

Центральный банк РФ опубликовал курсы валют с расчетом на 28 сентября.

Как сообщает регулятор, официальный курс американского доллара по отношению к рублю составляет 63,6921 рубля за один доллар. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в валюте США, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,72 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 сентября, составляет 71,6409 рубля за 1 евро. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в валюте ЕС, по сравнению с предыдущим днем увеличилась на 0,59 процента.