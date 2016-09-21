Банк России опубликовал официальные курсы валют на 22 сентября

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Центробанком России с 22 сентября, составляет 64,4424 рубля за 1 доллар, сообщает пресс-служба регулятора. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,48 процента.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный регулятором с 22 сентября, составляет 71,8404 рубля за 1 евро. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,96 процента.

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