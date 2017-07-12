Банк России назвал инфляцию ожидаемой
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала инфляцию в первом полугодии ожидаемой.
По ее словам, сначала инфляция упала чуть больше, чем ожидалось, а потом оказалась чуть выше ожидаемого.
«В целом за полгода инфляция ведет себя приблизительно так, как мы рассчитывали. Поэтому мы с достаточной уверенностью смотрим на то, что к концу года будем иметь инфляцию около 4 процента», - сообщила Набиуллина, напомнив, что в первые месяцы года инфляция достаточно быстро падала, и регулятор предостерегал от излишнего оптимизма.
Она добавила, что колебания курса рубля не должны повлиять на достижение таргета, сообщает «Интерфакс».
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