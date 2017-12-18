Банк России не будет менять банкноту на монету
У Банка России нет планов по замене 50-рублевой купюры монетой аналогичного достоинства.
Регулятор отметил, что банкноты достоинством 50 и 100 рублей являются самыми ходовыми. В настоящее время доля купюр в 50 рублей составляет 9% в общем количестве банкнот, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили о планах ЦБ РФ по сокращению наличного и денежного оборота и пересмотру монетного и купюрного рядов. При этом они ссылались на главу компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
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