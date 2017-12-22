Банк «Преодоление» лишился лицензии
Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Преодоление», говорится в сообщении регулятора.
Проверка выявила многочисленные нарушения законодательства и нормативно-правовых актов Центробанка.
Уточняется, что банк не соблюдал требования по противодействию отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.
Кроме того, Банк России выявил факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете, сообщает «Экономика сегодня».
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