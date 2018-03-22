Банк ВТБ поможет «М.Видео» проглотить сеть «Эльдорадо»

Совет директоров «М.Видео» одобрил договор залога 100% долей операционной структуры группы — ООО «М.Видео Менеджмент» в пользу банка ВТБ в качестве залогодержателя.

Товарные знаки «М.Видео» и «Эльдорадо» будут полностью высвобождены от залога и будут заложены по кредитной сделке по приобретению «Эльдорадо».

Ранее «М.Видео» объявила о покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей за счет собственных средств и кредита на 40 млрд рублей, передает Interfax.