Банк ВТБ поможет «М.Видео» проглотить сеть «Эльдорадо»
Совет директоров «М.Видео» одобрил договор залога 100% долей операционной структуры группы — ООО «М.Видео Менеджмент» в пользу банка ВТБ в качестве залогодержателя.
Товарные знаки «М.Видео» и «Эльдорадо» будут полностью высвобождены от залога и будут заложены по кредитной сделке по приобретению «Эльдорадо».
Ранее «М.Видео» объявила о покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей за счет собственных средств и кредита на 40 млрд рублей, передает Interfax.
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