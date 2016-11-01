Банк ВТБ намерен снизить ставки по кредитам

Вслед за Сбербанком, который вчера объявил о снижении ставок по кредитам для малого бизнеса, об аналогичных планах заявил банк ВТБ.

Ожидается, что уже на этой неделе ставки будут понижены на один процент.

– В целом с начала этого года ВТБ неоднократно пересматривал ставки в сторону снижения, а также отменил комиссию за выдачу кредитов. В результате кредиты стали доступнее на 4–6 процентов, – цитирует сообщение организации РБК.

Накануне Сбербанк заявил, что снижает ставки для малого бизнеса. Теперь минимальный процент составляет 11,8.