Банк ВТБ намерен снизить ставки по кредитам
Вслед за Сбербанком, который вчера объявил о снижении ставок по кредитам для малого бизнеса, об аналогичных планах заявил банк ВТБ.
Ожидается, что уже на этой неделе ставки будут понижены на один процент.
– В целом с начала этого года ВТБ неоднократно пересматривал ставки в сторону снижения, а также отменил комиссию за выдачу кредитов. В результате кредиты стали доступнее на 4–6 процентов, – цитирует сообщение организации РБК.
Накануне Сбербанк заявил, что снижает ставки для малого бизнеса. Теперь минимальный процент составляет 11,8.
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