«Банк на Красных воротах» и НКБ лишились лицензий
«Банк на Красных воротах» и коммерческий банк НКБ лишились лицензии на осуществление банковской деятельности. Такое решение сегодня принял Банк России, сообщили в пресс-службе регулятора.
По сведениям ЦБ РФ, «Банк на Красных воротах» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.
В свою очередь, НКБ не исполнял требования надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций, а руководство и собственники не смогли нормализовать его деятельность, сообщает «Федерал пресс».
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