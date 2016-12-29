«Банк на Красных воротах» и НКБ лишились лицензий

«Банк на Красных воротах» и коммерческий банк НКБ лишились лицензии на осуществление банковской деятельности. Такое решение сегодня принял Банк России, сообщили в пресс-службе регулятора.

По сведениям ЦБ РФ, «Банк на Красных воротах» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.

В свою очередь, НКБ не исполнял требования надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций, а руководство и собственники не смогли нормализовать его деятельность, сообщает «Федерал пресс».