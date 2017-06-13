В Бангладеш жертвами стихии стали свыше 100 человек
Проливные дожди и вызванные ими оползни стали причиной гибели 111 человек в Бангладеш.
От ударов стихии пострадали районы на юго-востоке страны. Туда направлены спасатели, которые эвакуируют местное население, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Местные власти не исключают, что число жертв может увеличиться.
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