В Бангладеш жертвами стихии стали свыше 100 человек

Проливные дожди и вызванные ими оползни стали причиной гибели 111 человек в Бангладеш.

От ударов стихии пострадали районы на юго-востоке страны. Туда направлены спасатели, которые эвакуируют местное население, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Местные власти не исключают, что число жертв может увеличиться.