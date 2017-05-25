Бангкок ушел под воду из-за тропического ливня
Прошедшие ливни привели столицу Таиланда в подобие Венеции - несколько районов Бангкока оказались под 20-30-сантиметровым слоем воды.
Стихия вызвала многокилометровые автомобильные пробки, массу подтоплений домов и коммерческих зданий, сообщает РИА Новости.
В городе закрыто пять школ. Не затронутой осталась только южная часть города. В двух районах уровень воды превысил 40 сантиметров.
На улицы города выведена уборочная техника, во многих местах установлены насосы, откачивающие воду в столичную реку Чаопрайя и городские каналы.
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