Бангкок ушел под воду из-за тропического ливня

Прошедшие ливни привели столицу Таиланда в подобие Венеции - несколько районов Бангкока оказались под 20-30-сантиметровым слоем воды.

Стихия вызвала многокилометровые автомобильные пробки, массу подтоплений домов и коммерческих зданий, сообщает РИА Новости.

В городе закрыто пять школ. Не затронутой осталась только южная часть города. В двух районах уровень воды превысил 40 сантиметров.

На улицы города выведена уборочная техника, во многих местах установлены насосы, откачивающие воду в столичную реку Чаопрайя и городские каналы.