Бандеровцы избили в Минске человека в донецкой футболке

В Минске неизвестные избили мужчину, одетого в футболку с символикой Донецкой народной республики (ДНР).

По словам жертвы, нападавшие оказались белорусскими националистами, по крайней мере, на этот вопрос - не принадлежат ли они к бандеровцам, они ответили утвердительно, прежде чем началась потасовка.

После драки мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, переломами лица и носа. Позже пострадавший вычислил всех нападавших по социальным сетям, однако по неизвестным причинам расследование было приостановлено, сообщает «360».

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