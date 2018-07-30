Бандеровцы избили в Минске человека в донецкой футболке
В Минске неизвестные избили мужчину, одетого в футболку с символикой Донецкой народной республики (ДНР).
По словам жертвы, нападавшие оказались белорусскими националистами, по крайней мере, на этот вопрос - не принадлежат ли они к бандеровцам, они ответили утвердительно, прежде чем началась потасовка.
После драки мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, переломами лица и носа. Позже пострадавший вычислил всех нападавших по социальным сетям, однако по неизвестным причинам расследование было приостановлено, сообщает «360».
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