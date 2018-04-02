«Банда Юрия Деточкина». На Урале крали автомобили судей

Свердловские полицейские задержали группу, промышлявшую кражами вещей из квартир и машин.

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели серию обысков по местам жительства членов группы, промышлявших кражами из квартир и легковых автомобилей.

Сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, среди конфискованного также две иномарки – «BMW X5» и «Volvo XC90».

Среди жертв злоумышленников судьи Областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Подозреваемые совершали преступления на территории Свердловской и Челябинской областей.

Один из способов краж заключался в отвлечении потерпевших, чьи машины заранее повреждались – резалось одно из колес. Затем, хозяину или хозяйке автомобиля предлагалась помощь, а когда те соглашались, во время ремонта из салона транспортного средства похищались наиболее ценные вещи.

В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража.

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