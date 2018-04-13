В Балтийском море разбился вертолет Ка-29
Российский вертолет Ка-29 рухнул в акваторию Балтики. Погибли два летчика-испытателя.
Вертолет упал примерно в шести километрах от берега, в районе мыса Таран. Причины катастрофы устанавливаются. В пресс-службе Балтфлота отметили, что полет проходил в простых метеоусловиях.
Замглавреда журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко пояснил НСН, что Ка-29 является модификацией вертолета Ка-27ПЛ. Он предназначен для поддержки десанта и операций на суше. По словам собеседника издания, это надежная машина, но уже устаревшая.
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