На дне Балтики нашли советскую подлодку
Советская подводная лодка С-10 обнаружена на дне Балтийского моря в 35 км от Клайпеды.
Субмарину нашли участники совместной российско-литовско-латвийская экспедиции. Подлодка покоится на глубине примерно 65 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на Клуб подводных исследователей калининградского Музея Мирового океана.
Согласно архивным данным, С-10 вышла в боевой поход 23 июня 1941 года. Через несколько дней пришло сообщение о том, что лодка терпит бедствие, после чего связь с ней была потеряна. До настоящего момента субмарина с 43 моряками на борту считалась пропавшей без вести.
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