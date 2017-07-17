На дне Балтики нашли советскую подлодку

Советская подводная лодка С-10 обнаружена на дне Балтийского моря в 35 км от Клайпеды.

Субмарину нашли участники совместной российско-литовско-латвийская экспедиции. Подлодка покоится на глубине примерно 65 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на Клуб подводных исследователей калининградского Музея Мирового океана.

Согласно архивным данным, С-10 вышла в боевой поход 23 июня 1941 года. Через несколько дней пришло сообщение о том, что лодка терпит бедствие, после чего связь с ней была потеряна. До настоящего момента субмарина с 43 моряками на борту считалась пропавшей без вести.