На Балтике зафиксирована военная провокация США

Российский истребитель Су-27 вынужденно поднялся в воздух для возможного перехвата американского бомбардировщика B-52.

Он летел и был обнаружен над нейтральными водами у российской границы в Балтийском море около 10 часов утра (мск).

Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром, сообщает РИА Новости.

На данный момент в Эстонии проводятся учения НАТО, и появление бомбардировщика, с большой долей вероятности, связано именно с ними.