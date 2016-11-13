Балканский циклон обесточил 430 населенных пунктов на западе Украины

Балканский циклон принес в западные и центральные области Украины обильные снегопады с сильными порывами ветра. Обесточены 430 городов и сел.

Разгул стихии уже вызвал множественные сбои в системе энергоснабжения в девяти регионах Украины, сообщает ТАСС.

Накануне на всей территории страны из-за активного циклона было объявлено штормовое предупреждение. Три дня назад циклон прошелся по центральным регионам России и также привел к отключениям электроэнергии.