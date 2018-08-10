В балканских персиках и абрикосах в Россию привезли бурую гниль

Россельхознадзор принял решение временно приостановить поставки в страну косточковых культур из Македонии и Сербии, в частности – персиков и абрикосов.

С 13 июля в России нашли более 20 партий абрикосов и персиков с территории этих балканских стран, которые оказались заражены бурой монилиозной гнилью.

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) — опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в Европейских странах, которое отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения, отмечает «Федерал Пресс»».

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