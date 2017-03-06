Балканские страны начали признавать Крым частью России

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Крымский вопрос решен на основании всенародного референдума, а волю народа следует уважать.

«Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен», - цитирует ТАСС главу республики со ссылкой на интервью Милорада Додика газете «Известия».

Президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) также отметил двойные стандарты лидеров западных государств. По его словам, Запад не признает волю крымского населения, но при этом признает стремления политической элиты в Косово, где не было никакого намека на референдум.