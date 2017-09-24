На Бали из-за извержения вулкана эвакуировали несколько тысяч человек
На острове Бали эвакуировали несколько тысяч человек из-за активности вулкана Агунг.
Как пишет Газета.ru, местные жители бежали в соседние районы - Булеленг, Клунгкунг и Карангасем, которые являются более безопасными.
Губернатор Бали Мангку Пастика заявил, что правительство готово столкнуться с различными последствиями извержения вулкана.
Ранее посольство России в Индонезии сообщило туристам, отдыхающим на острове Бали, о возможном извержении вулкана Агунг.
Следующая новость В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии