На Бали из-за извержения вулкана эвакуировали несколько тысяч человек

На острове Бали эвакуировали несколько тысяч человек из-за активности вулкана Агунг.

Как пишет Газета.ru, местные жители бежали в соседние районы - Булеленг, Клунгкунг и Карангасем, которые являются более безопасными.

Губернатор Бали Мангку Пастика заявил, что правительство готово столкнуться с различными последствиями извержения вулкана.

Ранее посольство России в Индонезии сообщило туристам, отдыхающим на острове Бали, о возможном извержении вулкана Агунг.