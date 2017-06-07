Балетмейстер Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога

Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев на 57 году скончался в Петербурге на приеме у стоматолога.

По предварительной информации, артист умер после того, как врачи дали ему наркоз перед операцией по удалению зубов и установке имплантов.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, сообщает RG.ru.

Прощание с Сергеем Вихаревым пройдет 8 июня в 10:30 в фойе бельэтажа исторической сцены. Артиста похоронят на Серафимовском кладбище.

Сергей Вихарев исполнял ведущие роли в классических спектаклях, в том числе танцевал Меркуцио в «Ромео и Джульетте» и графа Альберта в «Жизели».

С 2007 года являлся балетмейстером-репетитором Мариинского театра и ставил балеты во многих театрах России и мира.