В Балашихе прошел день ранней диагностики онкозаболеваний

В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе состоялся день ранней диагностики.

Главврач онкодиспансера Владимир Асташов рассказал, что жители Балашихи и других городов могли бесплатно обследоваться на наличие онкозаболеваний.

«Каждому необходимо проходить периодически обследование, ведь онкологию гораздо легче вылечить, если она диагностирована на ранней стадии», - отметил Асташов.

С пациентами работали специалисты в области гинекологии, маммологии, дерматологии, урологии, хирургии. Все пришедшие смогли получить консультации врачей, пройти УЗИ и другие обследования, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Всего за помощью к специалистам обратились 175 человек, у четырех из них диагноз полностью подтвердился.