В Балашихе накрыли лабораторию по производству метилэфедрона
Уроженец Хабаровского края подозревается в открытии нарколаборатории по производству метилэфедрона в подмосковной Балашихе.
В ходе обыска были найдены весы, колбы, перчатки, противогазы, а также два пакета, в которых находилось свыше трех с половиной килограммов метилэфедрона.
Мужчина арестован, лаборатория ликвидирована, сообщает «Подмосковье сегодня».
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