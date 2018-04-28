В Баку потушили загоревшегося 130-метрового Трампа
В одном из высочайших зданий Азербайджана сегодня произошел пожар.
Загорелось 33-этажное здание, которое ранее называлось «Trump Tower», и представляющее собой 130-метровую башню бизнес-центра.
Сначала задымление произошло на последнем этаже. Однако постепенно площадь возгорания расширялась, и охватила 13-20 этажи здания.
В настоящее время пожар потушен. Сведений о жертвах не поступало, сообщает Interfax.
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