В Баку обсуждают газовый проект в обход России

В Баку начались переговоры между представителями государств, желающих войти в проект «Южный газовый коридор», предусматривающий строительство газопровода в обход России.

Как уточняется в материале, в переговорах принимают участие представители Албании, Турции, Черногории, Хорватии, Италии, Греции, Азербайджана и Грузии.

Заседание носит консультативный характер, но может принять пакет нормативно-правовых актов. Реализация проекта по созданию Южного газового коридора оценивается в 45−47 миллиардов долларов. Участники проекта очень надеются на поддержку Всемирного Банка и Евросоюза.

Запад, давно вынашивающий планы по уменьшению углеводородного экспорта из России, доволен данным проектом. За счет его дальнейшего расширения коридор будет иметь потенциал для покрытия до 20 процентов потребностей ЕС в газе в долгосрочной перспективе, сообщает Eurasia Daily.

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