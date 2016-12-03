В Баку обезврежен террорист с поясом смертника
В столице Азербайджана полиция ликвидировала террориста, пытавшегося взорвать пояс смертника рядом с торговым центром «Бина».
Уже известна личность террориста. 38-летний гражданин Азербайджана Эмин Джами в 2007 году был осужден за участие в террористической организации Наифа аль-Бадави, действовавшего под псевдонимом "Абу Джафар".
В начале 2016 года Джами освободился из заключения и вновь наладил связи с боевиками, его подозревали в подготовке терактов на территории Азербайджана, сообщает ТАСС.
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