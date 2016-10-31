В Багдаде прогремел еще один мощный взрыв

В одном из районов Багдада взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SkyNews Arabia.

Данных о пострадавших не поступало. Иракские власти пока не подтвердили информацию о теракте.

Ранее, в воскресенье в столице Ирака прогремела серия взрывов, в том числе на одном из рынков. В результате этих терактов пострадало более 60 человек.