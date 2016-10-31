В Багдаде прогремел еще один мощный взрыв
В одном из районов Багдада взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SkyNews Arabia.
Данных о пострадавших не поступало. Иракские власти пока не подтвердили информацию о теракте.
Ранее, в воскресенье в столице Ирака прогремела серия взрывов, в том числе на одном из рынков. В результате этих терактов пострадало более 60 человек.
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