В Багдаде 17 человек стали жертвами теракта

Взрыв на юге Багдада унес жизни 17 человек. Еще свыше 40 получили ранения.

Инцидент произошел на одном из полицейских блокпостов. По словам очевидцев, в него врезался бензовоз, за рулем которого сидел террорист-смертник. Разлив топлива из цистерны привел к тому, что после взрыва начался пожар.

В числе погибших не только сотрудники полиции, но и мирные жители.

Пока ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к произошедшему, передает «ТВ Центр».