В Багдаде 17 человек стали жертвами теракта
Взрыв на юге Багдада унес жизни 17 человек. Еще свыше 40 получили ранения.
Инцидент произошел на одном из полицейских блокпостов. По словам очевидцев, в него врезался бензовоз, за рулем которого сидел террорист-смертник. Разлив топлива из цистерны привел к тому, что после взрыва начался пожар.
В числе погибших не только сотрудники полиции, но и мирные жители.
Пока ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к произошедшему, передает «ТВ Центр».
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