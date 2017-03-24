Бабушка Вороненкова отказалась хоронить внука в России

Застреленный в центре Киева бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков редко навещал свою бабушку, последний раз она видела внука несколько месяцев назад - Вороненков привез 96-летней старушке 20 тысяч рублей на расходы.

- Я не помню, когда видела Дениса. Перед Новым годом видела. Ну, может, месяцев пять назад его видала. Мне кто-то говорил, что он на Украину переехал жить. А до этого он жил где-то в Москве, — рассказала Александра Вороненкова «Лайфу».

По словам пожилой женщины, о личной жизни внука и его карьере она узнавала в основном от соседей и родственников. Когда он приезжал раз в несколько месяцев, ничего такого ей не рассказывал.

- На артистке, что ль, женился там какой-то. На Украину переехали, там у них мальчик появился, Ваня. Ничего плохого о Денисе сказать не могу. Он со мной не жил, он меня не бил, - рассказала Вороненкова.

Бабушка бывшего депутата также высказалась против похорон внука в России.

- Зачем он мне нужен, в Россию привозить я его буду? Зачем я его буду привозить, он со мной не жил. Родственники пока об этом тоже ничего не говорили, — заявила Александра Петровна.

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