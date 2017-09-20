«Бабье лето» в Москве продлится до конца сентября
Москвичей ждут аномально теплые солнечные дни и звездные ночи, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, до конца текущего месяца погода над европейской территорией России будет антициклональной.
«Будет малооблачно, днем - яркое солнце, а температура будет выше нормы на 3-5 градусов», - сказал Вильфанд.
При этом, ночами температура воздуха будет опускаться до 8-10 градусов тепла. Дневные температуры будут в районе 15-19 градусов, а в ближайшие выходные воздух может прогреться до 21 градуса, сообщает «Интерфакс».
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