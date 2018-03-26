В Азовском море арестован российский рыбный траулер

Корабль морской охраны Украины в Азовском море задержал в воскресенье рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России.

Украина сообщила, что судно зарегистрировано на «временно оккупированной территории» АР Крым.

На борту судна находился экипаж из 10 человек, у всех – российские паспорта.

В ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

На данный момент судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий, передает Interfax.