В Азовском море арестован российский рыбный траулер
Корабль морской охраны Украины в Азовском море задержал в воскресенье рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России.
Украина сообщила, что судно зарегистрировано на «временно оккупированной территории» АР Крым.
На борту судна находился экипаж из 10 человек, у всех – российские паспорта.
В ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
На данный момент судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий, передает Interfax.
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