В Азове найден клад XIV века

Специалисты Азовского музея-заповедника нашли во время раскопок у стадиона Лакомова клад, датируемый XIV веком. Находку составляют медные монеты и дорогая посуда.

Завотделом археологии музея Александр Масловский рассказал «Интерфаксу», что клад был обнаружен в цоколе усадьбы аристократов. Посуда выполнена из селадона – разновидности китайского фарфора – и стекла.

Что касается монет, то, по словам собеседника агентства, медные деньги обычно использовались для мелких повседневных покупок. В международной торговле они не применялись. Однако клады с медными монетами встречаются гораздо реже, нежели с серебряными. «Найти сразу более 5-6 медных монет – большая редкость», - сообщил Масловский. В обнаруженном кладе их оказалось 13.

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