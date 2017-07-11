В Азове найден клад XIV века
Специалисты Азовского музея-заповедника нашли во время раскопок у стадиона Лакомова клад, датируемый XIV веком. Находку составляют медные монеты и дорогая посуда.
Завотделом археологии музея Александр Масловский рассказал «Интерфаксу», что клад был обнаружен в цоколе усадьбы аристократов. Посуда выполнена из селадона – разновидности китайского фарфора – и стекла.
Что касается монет, то, по словам собеседника агентства, медные деньги обычно использовались для мелких повседневных покупок. В международной торговле они не применялись. Однако клады с медными монетами встречаются гораздо реже, нежели с серебряными. «Найти сразу более 5-6 медных монет – большая редкость», - сообщил Масловский. В обнаруженном кладе их оказалось 13.
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