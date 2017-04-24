Азиатские инвесторы хотят вложить в российский лес 1 млрд евро

Объем азиатский инвестиций в российское лесное хозяйство может составить до одного миллиарда евро. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.

Он пояснил, что речь идет о конгломератах, работающих в Индонезии и Иткае. «Китай готов использовать свой огромный опыт для инвестиций.

Этот объем инвестиций основан на объеме запросов, которые китайцы озвучили», - цитирует министра RNS.