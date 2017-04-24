Азиатские инвесторы хотят вложить в российский лес 1 млрд евро
Объем азиатский инвестиций в российское лесное хозяйство может составить до одного миллиарда евро. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.
Он пояснил, что речь идет о конгломератах, работающих в Индонезии и Иткае. «Китай готов использовать свой огромный опыт для инвестиций.
Этот объем инвестиций основан на объеме запросов, которые китайцы озвучили», - цитирует министра RNS.
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