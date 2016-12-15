В Азербайджане пропали 10 нефтяников
В Азербайджане во время падения в Каспийское море части эстакады на пункте сбора нефти пропали без вести 10 человек.
Инцидент произошел рано утром 15 декабря. Причиной обрушения 150-метрового фрагмента эстакады называется сильный ветер, передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию SOCAR.
Пятеро из пропавших дежурили на пункте сбора нефти, еще столько же находились в жилом блоке.
На месте происшетвия начаты поисково-спасательные работы. В них принимают участие суда МЧС и Каспийского морского пароходства Азербайджана.
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