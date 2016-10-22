Азербайджан заявил о 20 нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 20 раз, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрел велся с использованием крупнокалиберных пулеметов, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.