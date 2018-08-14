Азербайджан поможет Европе снять зависимость от российского газа
В Евросоюзе рассматривают аналог российскому трубопроводу «Северный поток-2», который станет альтернативой поставкам «Газпрома».
Европейские страны уже рассматривают прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию.
Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что строительству газопровода в Италии сейчас препятствует «российская пропаганда».
Украинские власти также высказались против «Северного потока-2», отмечает «URA» со ссылкой на «Ридус».
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