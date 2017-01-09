Азаров предложил создать украинское правительство в изгнании
Экс-вице-премьер Украины Николай Азаров предложил создать украинское правительство в изгнании.
По его мнению, решение московского суда о признании событий на майдане в 2014 году госпереворотом позволит создать альтернативное альтернативное правительство, которое займется спасением Украины.
Азаров также выразил надежду на то, что украинские суды и украинский народ со временем обратят внимание на незаконные действия властей Украины.
По его мнению, для появления правительства в изгнании предпосылки должны сперва сложиться внутри самой Украины. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на интервью, опубликованное в газете «Известия».
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