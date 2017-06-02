На АвтоВАЗе планируют масштабное сокращение рабочих
К концу текущего года АвтоВАЗ может сократить свыше двух тысяч сотрудников.
По словам главы компании Николя Мора, данная цифра не является точной. Вопрос о количестве сокращаемых работников обсуждается, сообщает Nation News.
В то же время в администрации компании заявили, что сотрудникам, попавшим под сокращение, будут предложены вакансии в ее подразделениях, в том числе в индустриальном парке.
В начале года АвтоВАЗ уволил 740 человек, что составило 2% от общего числа персонала.
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