На АвтоВАЗе планируют масштабное сокращение рабочих

К концу текущего года АвтоВАЗ может сократить свыше двух тысяч сотрудников.

По словам главы компании Николя Мора, данная цифра не является точной. Вопрос о количестве сокращаемых работников обсуждается, сообщает Nation News.

В то же время в администрации компании заявили, что сотрудникам, попавшим под сокращение, будут предложены вакансии в ее подразделениях, в том числе в индустриальном парке.

В начале года АвтоВАЗ уволил 740 человек, что составило 2% от общего числа персонала.