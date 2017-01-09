«АвтоВАЗ» с 1 января повысил цены на автомобили на суммы от 1,5 до 3 процентов

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» объявил о повышении с 1 января 2017 года цены на продукцию всего модельного ряда на суммы от полутора до трех процентов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

В 2016 году «АвтоВАЗ» дважды повышал цены на автомобили – общий рост составил около 6 процентов. При этом большинство автопроизводителей повышали цены в прошедшем году на фоне девальвации рубля и инфляции – в среднем годовой рост составил более 10 процентов.