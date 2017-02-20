АвтоВАЗ возвращается к пятидневке
На АвтоВАЗе с 20 февраля вновь вводится пятидневная рабочая неделя. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Сокращенная рабочая неделя действовала на предприятия с октября прошлого года. Ее введение было обусловлено падением рынка.
О том, что компания вновь выйдет на пятидневный график ранее заявил ее президент Николя Мор, сообщает «Экономика сегодня».
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