АвтоВАЗ возвращается к пятидневке

На АвтоВАЗе с 20 февраля вновь вводится пятидневная рабочая неделя. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Сокращенная рабочая неделя действовала на предприятия с октября прошлого года. Ее введение было обусловлено падением рынка.

О том, что компания вновь выйдет на пятидневный график ранее заявил ее президент Николя Мор, сообщает «Экономика сегодня».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Более половины россиян опасаются военной угрозы со стороны Запада

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО