АвтоВАЗ возвращается к пятидневке

На АвтоВАЗе с 20 февраля вновь вводится пятидневная рабочая неделя. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Сокращенная рабочая неделя действовала на предприятия с октября прошлого года. Ее введение было обусловлено падением рынка.

О том, что компания вновь выйдет на пятидневный график ранее заявил ее президент Николя Мор, сообщает «Экономика сегодня».