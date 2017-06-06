АвтоВАЗ собирается выпустить летающий автомобиль
Руководитель АвтоВАЗа Николя Мор заявил о намерении концерна заняться разработкой летающего автомобиля наподобие того, что представят японцы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Он отметил, что у концерна есть солидный партнер – «Ростех», который готов сотрудничать с предприятием в данном проекте, отмечает RG.ru.
Правда Николя Мор сказал, что производство и выпуск такого автомобиля займет время, и раньше чем через 20 лет он вряд ли сможет появиться.
Тем временем, японский автоконцерн «Toyota» уже намерен показать публике готовый летающий автомобиль на Олимпийских играх 2020 года в Токио, который получил название «Skydrive».
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