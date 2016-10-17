«АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю
«АвтоВАЗ» перешел в режим четырехдневной рабочей недели, этот график введен до 19 февраля 2017 года. Руководство предприятие объясняет это сокращение смен продолжающимся падением авторынка в стране.
"Сокращение прибылей производителей отечественного автопрома обусловлено существенным падением спроса населения на автомобили, особенно в недорогом сегменте», - рассказал ФБА "Экономика сегодня" автоэксперт Роман Гуляев.
Пятидневный режим сохранится на линии, где выпускаются Lada Largus, Lada XRay и автомобили концерна Renault-Nissan.
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