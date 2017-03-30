АвтоВАЗ наладит выпуск праворульных автомобилей

АвтоВАЗ начал разработку машин с правым рулем для выхода на иностранный рынок.

Президент компании Николя Мор считает, что таким образом в течение пяти лет АвтоВАЗ сможет увеличить экспорт своей продукции до 20%. Он отметил, что государство может посодействовать предприятию в этом, помогая с транспортировкой готовой продукции и машинокомплексов.

Ранее СМИ сообщили, что АвтоВАЗ продал Кубе более 300 автомобилей в качестве тестовой партии, передает URA.RU.