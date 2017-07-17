«АвтоВАЗ» массово увольняет сотрудников комбината

В 2017 году «под нож» из-за кризиса управления попадет 6 тысяч человек автомобильного предприятия «АвтоВАЗ».

В 2018 году – еще 2,2 тысячи.

Власти региона сообщают, что все пакеты социальных гарантий по отношению к увольняемым сотрудникам «АвтоВАЗ» будут сохранены.

Выплаты будут производиться вовремя и в полноценном объеме, отмечает ТАСС.

Увольняемых сотрудников будут распределять на новые рабочие места, об этом позаботится полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.