«АвтоВАЗ» массово увольняет сотрудников комбината
В 2017 году «под нож» из-за кризиса управления попадет 6 тысяч человек автомобильного предприятия «АвтоВАЗ».
В 2018 году – еще 2,2 тысячи.
Власти региона сообщают, что все пакеты социальных гарантий по отношению к увольняемым сотрудникам «АвтоВАЗ» будут сохранены.
Выплаты будут производиться вовремя и в полноценном объеме, отмечает ТАСС.
Увольняемых сотрудников будут распределять на новые рабочие места, об этом позаботится полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
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